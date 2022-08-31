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Военные эксперты: ВСУ ударят и будут остановлены армией России на ходу

Силовые структуры

Последние данные об атаке ВСУ на Херсонском направлении говорят о том, что она может являться разведкой боем перед масштабным наступлением.

Военные эксперты: ВСУ ударят и будут остановлены армией России на ходу

Украинские боевики продвинулись на двух участках фронта из пяти с большими потерями, пояснил FederalCity генерал-майор в отставке Юрий Владимиров.

  • Украинским формированиям удалось на время блокировать подразделения ВС РФ у южной окраины Ольгино и Высокополья, прорвать оборону резервистов из ДНР и занять населённый пункт Сухой Ставок.
  • После этого ВСУ были отброшены почти на исходные позиции от Сухого Ставка и Благодатовки. Также бои шли за Правдино, Первомайское, Благодатное, Потёмкино и Давыдов Брод.

Потери со стороны ВСУ были очень высокими: речь шла о сотнях убитых и десятках единиц военной техники. К тому же украинцы вынуждены были использовать средства ПВО, раскрывая их месторасположение для ракет Х-31ПМ, радиотехнической разведки и всех видов РЭБ.

Владимиров пояснил, что никакого широко разрекламированного штурма Херсона не будет, поскольку прятаться там решительно негде, так как открытая ровная местность, на которой наступающие колонны будут лёгкой мишенью для авиации и артиллерии, не позволяет даже думать об этом.

В настоящее время прифронтовая полоса накачивается подготовленными Европой частями и подразделениями. Вполне возможно, что Киев провёл разведку боем перед масштабным наступлением 30—40-тысячной группировки, прошедшей подготовку в странах НАТО. Это однозначно придётся иметь в виду.

В свою очередь журналист Андрей Медведев считает, что ВСУ для "картинки" могут захватить условный погранпост на российской границе. С Херсоном ничего не вышло, поэтому Изюм или Балаклея вполне могут быть объектами для атаки. Тем более что группировка ВСУ в Харькове довольно значительная. Есть и танки, и артиллерия, и РСЗО.

И действительно, в соцмедиа уже появились сообщения о переброске дополнительных подразделений под Харьков.

"Украинские колонны с бронетехникой готовятся к удару на Балаклейском направлении. Мы получили подтверждения этой информации от источников в Харькове, военных и местных жителей в области", — пишут авторы военного проекта "Иди и смотри".

"Начало — в ближайшее время. Украинцы разочарованы раскрытым замыслом, но видят концентрацию сил в свою пользу", — цитируются источники.

ВС РФ готовятся остановить контрнаступление "на ходу", заключают эксперты.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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