Аксёнов ответил на заявление Киева об эвакуации крымчан: "эвакуаторы хреновы"

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал недавнее заявление Киева о том, что украинская власть разрабатывает маршруты эвакуации для жителей полуострова, поскольку намерена проводить "активную деоккупацию" территории.

"Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу", — цитирует Аксёнова Крымское информационное агентство.

Аксёнов подчеркнул, что пока Киев делает вид, что может проводить контрнаступления и "деоккупации" граждане более ли менее спокойны.