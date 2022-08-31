Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал недавнее заявление Киева о том, что украинская власть разрабатывает маршруты эвакуации для жителей полуострова, поскольку намерена проводить "активную деоккупацию" территории.
"Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода "дымовая завеса", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу", — цитирует Аксёнова Крымское информационное агентство.
Аксёнов подчеркнул, что пока Киев делает вид, что может проводить контрнаступления и "деоккупации" граждане более ли менее спокойны.
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