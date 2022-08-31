Психолог ВСУ: на передовую кидаем наркоманов и алкоголиков

В рядах ВСУ немало наркоманов и алкоголиков. Чаще всего с этим нельзя бороться.

Об этом сообщил военный психолог ВСУ Алексей Скиртач.

"Есть проблема с алкоголем. Мало того, если раньше я не встречал употребления неинъекционных наркотиков, сейчас началось это, появились наркоманы. "Соли" есть, есть и опиатные наркоманы. Были у нас случаи, укололся "солями" — это галлюциноген очень сильный. На следующий день отправили его на передовую — если хочешь себе смерти, пожалуйста, лучше найди там, а не тут у нас", — в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко заявил психолог.

По его словам, сейчас в условиях боевых действий выгнать из ВСУ алкоголиков и наркоманов нет возможности. И проблема в том, что уволиться из армии не так просто. Зависимых необходимо возить на медосвидетельствование, а освидетельствования уже не проводятся нигде.

"Наладить бы такую систему, чтобы таких людей увольнять быстрее, чтобы это было проще, они мешают. Они забирают деньги у государства, на них надо тратить на ту же форму, еду, обеспечение, а уволить их практически невозможно", — сетует Скиртач.