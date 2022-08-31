Ранее появилась информация, что Пентагон намерен обучить афганских пилотов, которые сбежали в США, для участия в боевых действиях на Украине. Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что планы Вашингтона являются "самоубийственной миссией".
"Это будет означать гарантированную гибель добровольцев", — цитирует слова эксперта REGNUM.
Риттер указал, что сильные качества афганских военных проявляются в их связи со своей культурой, при их выезде за пределы Афганистана все навыки будут утеряны. Военный эксперт убеждён, что если пилоты отправятся на Украину, то это будет "билетом в один конец".
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