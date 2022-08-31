Минобороны: ВКС России уничтожили около 50 украинских военных в ДНР

Представители Минобороны РФ сообщили, что армия России в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе атаковала 10-ю горную штурмовую бригаду ВСУ. По информации ведомства, противники находились под Дружковкой в Донецкой Народной Республике.

Как подчеркнули в министерстве, в результате действий Воздушно-космических сил Российской Федерации погибли около 50 украинских солдат.

"Ударами высокоточного оружия ВКС России ликвидировано девять единиц военной техники", — добавили в МО.

Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что союзные силы взяли под контроль сёла

Ключевое,

Володино,

Орлинское,

Завитне Бажання.