Представители Минобороны РФ сообщили, что армия России в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе атаковала 10-ю горную штурмовую бригаду ВСУ. По информации ведомства, противники находились под Дружковкой в Донецкой Народной Республике.
Как подчеркнули в министерстве, в результате действий Воздушно-космических сил Российской Федерации погибли около 50 украинских солдат.
"Ударами высокоточного оружия ВКС России ликвидировано девять единиц военной техники", — добавили в МО.
Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что союзные силы взяли под контроль сёла
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.