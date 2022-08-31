Штаб территориальной обороны ДНР: союзные силы заняли четыре населённых пункта

Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в ходе военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине союзные войска взяли под контроль четыре населённых пункта.

По информации представителей ДНР, российские солдаты заняли сёла

Ключевое,

Володино,

Орлинское,

Завитне Бажання.

Как подчеркнули в штабе, всего Вооружённые силы Российской Федерации сейчас контролируют 275 населённых пунктов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении более ста боевиков "Кракена"* и "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике.

*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ