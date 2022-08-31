Поддубный: у ВСУ не хватит сил для прорыва на Харьковском направлении

В соцсетях уже сутки распространяются сообщения о готовящемся прорыве украинской армии на Харьковском направлении. Якобы провальное "контрнаступление" ВСУ на юге было всего лишь отвлекающим манёвром, а реальное наступление противник задумал в районе Харькова. Но всё не совсем так, считает военный журналист Евгений Поддубный.

По его данным, киевский режим действительно смог сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке линии боевого столкновения. Однако это такая же разнородная техника, как на юге. А личный состав готовили всем миром НАТО.

Однако события на южном отрезке фронта показали, что гладко только на бумаге, заметил репортёр. Он считает, что ВСУ могут попробовать атаковать в районе между Изюмом и Балаклеей. Однако для глубокого продвижения у них не хватит ни сил, ни качества боевого управления ими.

Как показала СВО, вперёд реально идёт не более 200 человек из батальонно-тактической группы. И их останавливает заградительный огонь артиллерии, несмотря на поддержку танков, пояснил военкор.

"Локальный успех в ходе действий формирований режима возможен, но закрепить этот успех ВСУ не смогут. Не хватает противнику для этого авиации, резервов и качества управления войсками. Будем наблюдать, как очередные действия на земле с плачевным финалом режим будет в информационном поле доводить до знаковой "перемоги"", — заключил журналист.