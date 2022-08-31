Подоляка: ВСУ предпримут вторую атаку на Херсонском направлении в ближайшие дни

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет возможности не только сбросить российские войска в Днепр, но даже взять какой-нибудь населённый пункт Херсонской области. Очевидно, что они не были готовы наступать.

И всё же ВСУ сжигают свои резервы в "контрнаступлении" на Херсонском направлении. Почему они это делают, попытался объяснить журналист и блогер Юрий Подоляка. По его мнению, здесь нужно смотреть на внешний фон.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что 8 сентября он приглашает своих коллег на базу Рамштайн, где они будут должны решить, как дальше оказывать помощь Киеву. Это очень важный момент, заметил аналитик в своём Telegram-канале.

Однако резервы европейских стран, а также США не бесконечны. И некоторые уже смотрят на военную помощь со скептицизмом, считая, что она может только продлить агонию Киева, а вопрос победителя конфликта уже решён, добавил он.

Украинская армия сегодня бросается в самоубийственные атаки, чтобы убедить европейские страны в том, что она способна сопротивляться и нанести военное поражение России, считает Подоляка.

Ещё одна задача, которую решает режим Зеленского, это срыв референдума в Запорожской и Херсонской областях, предположил эксперт.

И этим "контрнаступлением" Киев пытается запугать жителей Херсонской области и показать, что никакого безвозвратного ухода Украины нет.

"Для этого Зеленский готов уложить в могилы не одну тысячу своих солдат. А потому очевидно, что все эти попытки до 8 сентября продолжатся. И, вероятнее всего, вторая атака на Херсонском направлении будет произведена в самые ближайшие дни", — заключил журналист.