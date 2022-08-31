Соединённым Штатам в Афганистане противостояли партизаны группировки "Талибан"*. Там была партизанская война.
Об этом сообщил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
По его словам, на Украине совсем другая наблюдается картина. И эта картина совсем ничего общего не имеет с событиями в Афганистане.
И, чтобы увидеть ещё одно "бегство из Афганистана", необходимо, чтобы США сами вошли на Украину и там сами вели боевые действия.
"В Афганистане значительную часть действий вела коалиция во главе с американцами, она вела боевые действия против движения "Талибан"*. Это немножко разное. Война в Афганистане заняла двадцать лет, не забывайте. Здесь такого не будет", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил аналитик.
Он отметил, что эти две компании сравнивать нельзя. В Афганистане были партизаны, а на Украине совсем другая картина, ничего общего не имеющая с теми событиями.
Единственное, что можно отметить, то это то, что и там, и тут у Штатов полный провал, подытожил Багдасаров.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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