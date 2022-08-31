Багдасаров: на Украине не будут воевать 20 лет, как в Афганистане

Соединённым Штатам в Афганистане противостояли партизаны группировки "Талибан"*. Там была партизанская война.

Об этом сообщил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По его словам, на Украине совсем другая наблюдается картина. И эта картина совсем ничего общего не имеет с событиями в Афганистане.

И, чтобы увидеть ещё одно "бегство из Афганистана", необходимо, чтобы США сами вошли на Украину и там сами вели боевые действия.

"В Афганистане значительную часть действий вела коалиция во главе с американцами, она вела боевые действия против движения "Талибан"*. Это немножко разное. Война в Афганистане заняла двадцать лет, не забывайте. Здесь такого не будет", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил аналитик.

Он отметил, что эти две компании сравнивать нельзя. В Афганистане были партизаны, а на Украине совсем другая картина, ничего общего не имеющая с теми событиями.

Единственное, что можно отметить, то это то, что и там, и тут у Штатов полный провал, подытожил Багдасаров.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.