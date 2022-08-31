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Арестович заверил, что ВСУ не останавливались: Наши ходы приятно вас удивят

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что-то, что кажется остановкой ВСУ, на самом деле является особыми ходами штабов Украины.

Арестович рассказал, что на юге Украины "идёт боевая работа".

"Ничего не останавливалось — ни на секунду. ВСУ бьет противнику снабжение и склады, командные пункты и мосты", — написал военный аналитик в своём микроблоге.

Он отметил, что наземные войска под твёрдым управлением командования действуют "согласно плану применения".

"Придёт время и ходы наших штабов, логика и порядок действий станут ясными и приятно нас удивят. А пока — сообщаем, что можем", — объяснил помощник Зеленского.

Ранее Арестович сказал, что ВСУ под Херсоном проводит маленькое и симпатичное наступление.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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