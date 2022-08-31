Небольшие группы пехоты ВСУ пытаются продвинуться на юг под прикрытием танков

Попытки ВСУ перебросить на Херсонское направление новые подразделения пресекаются артиллерией ВС РФ. По данным издания "Военное обозрение", тактика украинских военных заключается в попытках продвинуться в открытом поле небольшими группами под прикрытием танков и напоминает разведку боем.

Репортёр Андрей Руденко опубликовал видеоролик, демонстрирующий очередную неудачную попытку ВСУ совершить наступательную операцию. Около двух групп украинских солдат, собирающихся наступить на южном направлении, были уничтожены или ранены. Российские бойцы применили реактивные системы залпового огня и авиацию.

Ранее сообщалось, что провалилась вторая попытка контрнаступления ВСУ на Херсон.