Генштаб ВСУ: армия России наступает на Донбассе и удерживает позиции на юге

Российские войска наступают на Донбассе и удерживают позиции на юге Украины. Об этом сообщила вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Артёмовском направлении ВС РФ вели наступление в направлении пос. Веселая Долина, городов Артёмовск, Зайцево, Майорск, Кодема.

Также украинское командование сообщило о наступлении российской армии на Харьковском направлении.

"На Авдеевском направлении ВС РФ вели наступательные действия в направлении Авдеевки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки. На Славянском направлении ВС РФ предпринимали усилия для улучшения логистического обеспечения войск", — сказано в вечерней сводке.

Также отмечено что на Новопавловском направлении армия союзных сил "предпринимала усилия по улучшению тактического положения в районе Победы".