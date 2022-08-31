Российские войска наступают на Донбассе и удерживают позиции на юге Украины. Об этом сообщила вечерняя сводка Генштаба ВСУ.
Отмечается, что на Артёмовском направлении ВС РФ вели наступление в направлении пос. Веселая Долина, городов Артёмовск, Зайцево, Майорск, Кодема.
Также украинское командование сообщило о наступлении российской армии на Харьковском направлении.
"На Авдеевском направлении ВС РФ вели наступательные действия в направлении Авдеевки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки. На Славянском направлении ВС РФ предпринимали усилия для улучшения логистического обеспечения войск", — сказано в вечерней сводке.
Также отмечено что на Новопавловском направлении армия союзных сил "предпринимала усилия по улучшению тактического положения в районе Победы".
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