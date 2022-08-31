CNN: США участвовали в подготовке боевых действий ВСУ

Вашингтон и Киев проводят совместные военные учения для подготовки боевиков в Донбассе.

Об этом сообщил канал CNN.

"Обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях", — пишет издание.

Отмечено, что Белый дом призывает Незалежную ограничить операцию в Донбассе, чтобы избежать затягивания.

Министерство обороны США подтвердило журналистам контакты с военным руководством Украины, но не уточнило подробности.

"Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются", — сообщает пресс-служба Пентагона, но добавила, что окончательные решения якобы принимает Генштаб Украины.