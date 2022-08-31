Вашингтон и Киев проводят совместные военные учения для подготовки боевиков в Донбассе.
Об этом сообщил канал CNN.
"Обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях", — пишет издание.
Отмечено, что Белый дом призывает Незалежную ограничить операцию в Донбассе, чтобы избежать затягивания.
Министерство обороны США подтвердило журналистам контакты с военным руководством Украины, но не уточнило подробности.
"Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются", — сообщает пресс-служба Пентагона, но добавила, что окончательные решения якобы принимает Генштаб Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.