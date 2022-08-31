Украина на данный момент наступает не только на юге страны, но и по всей линии фронта.
Об этом 31 августа сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он отметил, что идёт наступление и на Харьковском, и на Мелитопольском направлениях. Также идёт активная оборона на Донецко-Луганском направлении, подчеркнул чиновник.
"Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам”, — в эфире украинского телеканала 1+1 заявил Подоляк.
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