Вооруженные силы Украины утром 1 сентября обстреляли Киевский район Донецка. Согласно заявлению Совместного центра контроля и координации (СЦКК), ВСУ использовали орудия калибром 155 миллиметров.
Как заявил представитель ДНР, такой калибр имеет единственная украинская самоходная артиллерийская установка"Богдана", а значит с большой вероятностью можно утверждать, что для обстрела мирного города боевики использовали американские гаубицы M-777.
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