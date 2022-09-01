Боевики ВСУ обстреляли Донецк из американских гаубиц M777

Вооруженные силы Украины утром 1 сентября обстреляли Киевский район Донецка. Согласно заявлению Совместного центра контроля и координации (СЦКК), ВСУ использовали орудия калибром 155 миллиметров.

Как заявил представитель ДНР, такой калибр имеет единственная украинская самоходная артиллерийская установка"Богдана", а значит с большой вероятностью можно утверждать, что для обстрела мирного города боевики использовали американские гаубицы M-777.