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Алёхин: вопрос о контроле над Западной Украиной остаётся открытым

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Основная задача специальной военной операции — полный контроль над Юго-Востоком Украины. А вопрос о западной части страны остаётся пока открытым.

Алёхин: вопрос о контроле над Западной Украиной остаётся открытым

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.

"Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, сейчас главное — установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной — судить не берусь", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

Эксперт не ответил также, что освобождение Львова означало бы победу российских войск, так как по мнению обозревателя это не приоритетное направление на сегодняшний день.

Помимо этого, он подчеркнул, что для наступления на юге украинское командование сняло свои силы с донбасского и харьковского направления, поэтому их тылы в тех местах на данный момент "оголены".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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