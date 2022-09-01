Боевики ВСУ в Херсонских степях остались без снабжения

Украинские войска организовали контрнаступательные действия на Херсонском и Николаевском направлениях. Однако военные манёвры группировки ВСУ оказались провальными. Теперь наступавшие украинские силы оказались рассеянными по херсонским полям, передаёт "Военное обозрение".

Боевики ВСУ на Херсонско-Николаевском направлении сейчас находятся фактически в голой степи и пытаются выйти на связь со своими командирами для получения информации о том, в каком направлении им двигаться, чтобы получить снабжение.