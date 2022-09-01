Эксперт Жданов заявил, что ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ

Украинский военный эксперт Олег Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении и признал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу боевиков киевского режима. По его словам, обстановка крайне сложная на всей линии фронта.

Жданов отметил, что украинские войска могут нанести удары сразу по нескольким направлениям, однако последствия будут тяжёлыми.

"Под Харьковом мы отбросили их (российские войска. — Прим. ред.) к границе, а теперь они вернулись. Там рядом Западный военный округ. Будет очень трудно", — заявил он в программе "Право на власть".

Жданов подчеркнул, что украинской армии сложно вести боевые действия, поскольку ВСУ не хватает вооружения.