Foreign Affairs: результаты СВО на Украине неоднозначны

Научный сотрудник Совета по международным отношениям США Лорен Кан рассказала, каких итогов удалось достичь в СВО на Украине.

Результаты спецоперации неоднозначны, высказала мнение автор статьи в американском журнале Foreign Affairs.

По её словам, ВСУ удалось протестировать дроны и доказать их эффективность во время боёв. БПЛА не испытывают сложностей перед средствами противовоздушной обороны. Теперь ВСУ активно применяют не только ударные БПЛА Bayraktar TB2, но и коммерческие беспилотные аппараты.

Также эксперт обратила внимание на то, что Киеву удалось научиться подключаться к военным спутникам. Но не отмечается, что никакой заслуги ВСУ в этом нет. Все разведданные Украина получает от Запада, без согласования с которым данные были бы недоступны.

По мнению Кан, обе стороны конфликта, доказали использование высоких технологий.