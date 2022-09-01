В Энергодаре высадился украинский десант: идёт бой

Группа десанта ВСУ высадилась в районе Энергодара. По ним открыт огонь.

Об этом пишет РИА Новости со сылкой на главу города Александра Волгу.

Он отметил, что сейчас боевики обездвижены и лежат на территории садоводческого товарищества. Разведка определила их местоположение, ВКС РФ работают по данной местности.

Десант пытался закрепиться на берегу и так мешать проезду миссии МАГАТЭ,

сообщило издание ТАСС, ссылаясь на члена главного совета ВГА Владимира Рогова.

Несколькими часами раньше Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны бандеровцев, в результате чего от осколков погибло три мирных жителя и один был ранен. В результате обстрела также загорелись два детсада.

Накануне, 31 августа, в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС.