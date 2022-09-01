Группа десанта ВСУ высадилась в районе Энергодара. По ним открыт огонь.
Об этом пишет РИА Новости со сылкой на главу города Александра Волгу.
Он отметил, что сейчас боевики обездвижены и лежат на территории садоводческого товарищества. Разведка определила их местоположение, ВКС РФ работают по данной местности.
Десант пытался закрепиться на берегу и так мешать проезду миссии МАГАТЭ,
сообщило издание ТАСС, ссылаясь на члена главного совета ВГА Владимира Рогова.
Несколькими часами раньше Энергодар подвергся массированному обстрелу со стороны бандеровцев, в результате чего от осколков погибло три мирных жителя и один был ранен. В результате обстрела также загорелись два детсада.
Накануне, 31 августа, в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС.
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