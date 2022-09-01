Киев не собирается считаться с мнением граждан неподконтрольных ему территорий.
Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
Он отмечает, что тот, кто не согласен с такой доктриной, должен будет покинуть территорию.
"Это фундаментальная вещь — это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, если кого-то не устраивают эти законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой, они могут уехать в США, в Германию, они могут уехать куда угодно. Или в Якутию, Воркута, где их ещё ждут", — обратился к некогда своим соотечественникам Данилов.
Ранее секретарь СНБО заявлял, что Украина никогда не пойдёт на компромиссы с Российской Федерацией.
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