СНБО: Киев не будет считаться с мнением жителей неподконтрольных территорий

Киев не собирается считаться с мнением граждан неподконтрольных ему территорий.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

Он отмечает, что тот, кто не согласен с такой доктриной, должен будет покинуть территорию.

"Это фундаментальная вещь — это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, если кого-то не устраивают эти законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой, они могут уехать в США, в Германию, они могут уехать куда угодно. Или в Якутию, Воркута, где их ещё ждут", — обратился к некогда своим соотечественникам Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявлял, что Украина никогда не пойдёт на компромиссы с Российской Федерацией.