Российская армия сорвала попытку диверсантов украинских националистов высадиться в районе Запорожской АЭС.
ДРГ двигались к Энергодару на двух самоходных баржах из Никополя, но были потоплены.
Об этом сообщает 1 сентября Минобороны РФ.
"Около 07:00 по московскому времени подразделениями Вооружённых сил России пресечена попытка высадки десанта на две самоходные баржи, вышедшие из Никополя, в нескольких километрах от Запорожской государственной атомной электростанции в районе населённого пункта Водяное”, — сообщает ведомство.
В Минобороны подчеркнули, что российская армия потопила две самоходные баржи с тактическими десантными подразделениями ВСУ.
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