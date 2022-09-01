Минобороны: две баржи с диверсантами потоплены около Запорожской АЭС

Российская армия сорвала попытку диверсантов украинских националистов высадиться в районе Запорожской АЭС.

ДРГ двигались к Энергодару на двух самоходных баржах из Никополя, но были потоплены.

Об этом сообщает 1 сентября Минобороны РФ.

"Около 07:00 по московскому времени подразделениями Вооружённых сил России пресечена попытка высадки десанта на две самоходные баржи, вышедшие из Никополя, в нескольких километрах от Запорожской государственной атомной электростанции в районе населённого пункта Водяное”, — сообщает ведомство.

В Минобороны подчеркнули, что российская армия потопила две самоходные баржи с тактическими десантными подразделениями ВСУ.