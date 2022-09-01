Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прошёл блокпост подконтрольной России территории региона.

Ранее сообщалось, что армия Украины удерживала представителей агентства на линии фронта.

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