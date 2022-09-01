Комбат Ходаковский заявил, что на Энергодар был брошен десантный батальон

Спецоперация под кураторством ГУР и СБУ провалилась под Энергодаром. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он отметил, что для осуществления захвата Запорожской АЭС бросили десантный батальон, однако вся живая сила "попала под размолот".

"Это лишний раз подтверждает поговорку, что пьяному сержанту-артиллеристу всё равно, какой уровень подготовки у спецназовцев", — отметил Ходаковский в своём Telegram-канале.

По некоторым данным, на уничтоженных под Энергодаром баржах было ликвидировано более 300 боевиков украинской армии.