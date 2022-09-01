Комбат Ходаковский заявил, что ВС РФ могут воспользоваться контрнаступлением ВСУ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал провальное контрнаступление ВСУ и отметил, что союзные силы России и республиканской Народной милиции могут воспользоваться манёврами противника.

Комбат заявил, что для организации контрнаступательных действий необходимо сосредоточить достаточное количество ресурсов. Однако Украина не сможет сконцентрировать силы без ущерба для других участков фронта.

"Неплохо было бы определиться, где сейчас перспективнее всего ударить, пока ВСУ сползлось на одно направление и пытается удивить запад своей "результативностью"", — написал он в своём Telegram-канале.