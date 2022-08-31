Россия вводит части 3-го армейского корпуса на Запорожском направлении, чтобы возобновить там наступление. Об этом заявили в Генштабе Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Также в новой сводке Генштаба сообщается о боях за село Кодема к югу от Бахмута (Артёмовска). При этом заявляется, что атаки на сам Бахмут, Весёлую Долину и Зайцево не имели успеха.
Заметим, о неудачном контрнаступлении ВСУ в Херсонской области в сводке снова ничего не говорится.
Ранее военный эксперт Борис Рожин предположил, что третий корпус, сформированный из добровольцев, может быть задействован на Запорожском или Николаевском направлениях, а также для наступления на Угледар.
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