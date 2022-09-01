Генштаб ВСУ: Россия и Белоруссия готовят новые учения на границе Украины

Россия и Белоруссия готовят новые военные учения у границы Украины 8-14 сентября. Об этом сообщил Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) в соцсетях.

По его информации, принять участие в учениях должны и другие страны ОДКБ.

В Генштабе считают, что основное внимание на учениях будет уделяться "маневренной обороне с переходом в контрнаступление". По замыслу командно-штабного обучения предполагается "освобождение части утраченной территории условной страны", отмечается в сообщении.

Командование ВСУ предположило, что речь может идти об атаке на приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Ранее представитель Минобороны Украины заявил, что президент России Владимир Путин якобы отдал приказ освободить Донецкую область к 15 сентября.