Баранец: Киев начал серьёзно расшатывать фронт

Российская армия чётко реагирует на военные провокации ВСУ, нивелируя попытки националистов атаковать и контратаковать.

Об этом сообщает военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, ВСУ пытаются завязать активные бои на определенных участках. Так, накануне армия Украины планировала прорвать оборону ВС РФ на херсонском направлении, но всех боевиков ликвидировали русские бойцы.

Попытка киевского режима бросить в наступление резерв обернётся для ВСУ ещё одним крупным провалом, цитирует аналитика издание "Украина.ру".

"Там идет серьёзное расшатывание фронта. Это для нас не проблема. Украинская сторона, особенно в личном составе, понесла очень серьёзные потери", — подчеркнул Баранец.

Он отметил, что Киев не сможет добиться успеха, поскольку, пытаясь наступать на российские позиции, потеряет боеспособных солдат.