Аналитик Роб Ли о шансах ВСУ отбить Херсон: "Возьмут несколько малых городов"

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал, есть ли шансы у ВСУ отбить Херсон у Вооружённый сил РФ.

Роб ли сомневается в том, украинская армия готова к полномасштабному наступлению. Он обратил внимание на месторасположение города, который окружён водой, что затрудняет пополнение артиллеристских запасов.

"Россияне, конечно, построили несколько понтонных мостов и переправ, однако всё это украинцы обстреливают", — сказал военный эксперт.

Аналитик считает, что успех ВСУ на Херсонском направлении будет зависеть от количества вооружения.

"Совершенно непонятно, достаточно ли у украинцев ресурсов для быстрого наступления: сколько остается танков, бронетехники, профессиональных подразделений", — объяснил Роб Ли, признавая, что военных заменили на не очень хорошо подготовленные добровольцев.

Эксперт считает, что без опытных военных наступательная операция может провалиться.

"Думаю, некоторых успехов украинцы достигнут — может быть, возьмут несколько малых городов", — поделился своим мнением аналитик, который не уверен, что ВСУ удастся подавить оборону российской армии.

Ранее Алексей Арестович рассказал о планах ВСУ под Херсоном.