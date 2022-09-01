Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал, есть ли шансы у ВСУ отбить Херсон у Вооружённый сил РФ.
Роб ли сомневается в том, украинская армия готова к полномасштабному наступлению. Он обратил внимание на месторасположение города, который окружён водой, что затрудняет пополнение артиллеристских запасов.
"Россияне, конечно, построили несколько понтонных мостов и переправ, однако всё это украинцы обстреливают", — сказал военный эксперт.
Аналитик считает, что успех ВСУ на Херсонском направлении будет зависеть от количества вооружения.
"Совершенно непонятно, достаточно ли у украинцев ресурсов для быстрого наступления: сколько остается танков, бронетехники, профессиональных подразделений", — объяснил Роб Ли, признавая, что военных заменили на не очень хорошо подготовленные добровольцев.
Эксперт считает, что без опытных военных наступательная операция может провалиться.
"Думаю, некоторых успехов украинцы достигнут — может быть, возьмут несколько малых городов", — поделился своим мнением аналитик, который не уверен, что ВСУ удастся подавить оборону российской армии.
Ранее Алексей Арестович рассказал о планах ВСУ под Херсоном.
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