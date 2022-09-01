Ераносян: Украина подставляет Китай закупкой БПЛА на сервисах типа "Авито"

Украинские войска при ведении боевых действий могут использовать гражданские беспилотники, закупаемые в больших количествах в различных маркетплейсах и интернет-сервисах типа "Авито".

Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, такие закупки послужат далеко не лучшей рекламой для Китая, который продаёт там эти БПЛА.