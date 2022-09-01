Украинский лидер Владимир Зеленский со своим Офисом президента Украины развернули пропагандистскую кампанию, чтобы мешать мирным переговорам с Россией.
Об этом сообщила бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль.
Делается всё это по подсказке Запада, цитирует экс-политика российское информационное агентство Ура.Ru.
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