Экс-министр Франции осудила Киев за пропаганду войны

Украинский лидер Владимир Зеленский со своим Офисом президента Украины развернули пропагандистскую кампанию, чтобы мешать мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщила бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль.

Делается всё это по подсказке Запада, цитирует экс-политика российское информационное агентство Ура.Ru.