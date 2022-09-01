Редкие кадры боя предоставили в Интернете.
Издание "Русская Весна" демонстрирует, как на Северском направлении группировка "Отважных" атакует и прорывает оборону националистов в Донбассе.
Группировка "О" штурмует позиции бандеровцев и наносит им огневое поражение.
Беспилотный аппарат фиксирует и корректирует работу подразделений российских войск.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.