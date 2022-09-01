"Отважные" под Северском прорывают оборону ВСУ

Редкие кадры боя предоставили в Интернете.

Издание "Русская Весна" демонстрирует, как на Северском направлении группировка "Отважных" атакует и прорывает оборону националистов в Донбассе.

Группировка "О" штурмует позиции бандеровцев и наносит им огневое поражение.

Беспилотный аппарат фиксирует и корректирует работу подразделений российских войск.

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