ВС РФ воюют на Украине не только за Донбасс, но и за Россию.
Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
"На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому наши ребята, которые там воюют защищают и жителей Донбасса, и саму Россию. Это заслуживает поддержки со стороны общества. Они должны понимать, за что они свои жизни отдают", — в четверг, 1 сентября, на встрече со школьниками в Калининграде сказал Путин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.