Путин: миссия спецоперации — уничтожить антироссийский анклав на Украине

ВС РФ воюют на Украине не только за Донбасс, но и за Россию.

Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

"На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому наши ребята, которые там воюют защищают и жителей Донбасса, и саму Россию. Это заслуживает поддержки со стороны общества. Они должны понимать, за что они свои жизни отдают", — в четверг, 1 сентября, на встрече со школьниками в Калининграде сказал Путин.