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Юрий Подоляка — Михаилу Подоляке о "тысяче порезов”: так вас и разобьём

Силовые структуры

Армия Украины, совершив бездарную попытку контрнаступления в Херсонской области, понесли тяжелейшие человеческие потери.

Юрий Подоляка — Михаилу Подоляке о "тысяче порезов”: так вас и разобьём

Об этом сообщил военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что за несколько суток наступления националисты потеряли примерно две тысячи "штыков" — в том числе из-за крайне ошибочной тактики ведения боевых действий.

"Подоляк называет действия украинцев "тактикой 1000 порезов". По логике, им нужно концентрироваться на одном направлении. Дальше ударная группа должна идти в прорыв, пробивать все линии обороны и потом двигаться дальше. Украинцы же атакуют одновременно по всей ширине фронта малыми группами в поле”, — подчеркнул журналист.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о применении украинскими войсками тактики "тысячи порезов” против РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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