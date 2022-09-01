Юрий Подоляка — Михаилу Подоляке о "тысяче порезов”: так вас и разобьём

Армия Украины, совершив бездарную попытку контрнаступления в Херсонской области, понесли тяжелейшие человеческие потери.

Об этом сообщил военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что за несколько суток наступления националисты потеряли примерно две тысячи "штыков" — в том числе из-за крайне ошибочной тактики ведения боевых действий.

"Подоляк называет действия украинцев "тактикой 1000 порезов". По логике, им нужно концентрироваться на одном направлении. Дальше ударная группа должна идти в прорыв, пробивать все линии обороны и потом двигаться дальше. Украинцы же атакуют одновременно по всей ширине фронта малыми группами в поле”, — подчеркнул журналист.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о применении украинскими войсками тактики "тысячи порезов” против РФ.