Официальный Киев не может оправиться от неудачного наступления в Херсоне, заявили аналитики. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский понимал, что армия совсем не подготовлена.
"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", — заявили аналитики Evening Standard.
По их мнению, лидер Незалежной специально отправил на провал украинскую армию, чтобы не лишиться иностранной поддержки союзников.
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