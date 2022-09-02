Evening Standard: Киев не может смириться с провальным наступлением на Херсон

Официальный Киев не может оправиться от неудачного наступления в Херсоне, заявили аналитики. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский понимал, что армия совсем не подготовлена.

"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", — заявили аналитики Evening Standard.

По их мнению, лидер Незалежной специально отправил на провал украинскую армию, чтобы не лишиться иностранной поддержки союзников.