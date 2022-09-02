Аргентинский военкор о западной прессе: "Пытается выдать Киев за жертву"

Западные СМИ пытаются "скормить" общественности новости про спецоперацию на Украине под "соусом" жертвенности Киева, опуская правдивые факты, заявил аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо.

Как подчеркнул военкор, при этом в иностранной прессе, к примеру, не публиковались статьи о биолабораториях, обстрелах и прочих доказанных фактах, которые выставили бы Киев в неприятном свете.

"Они пытаются изобразить российскую спецоперацию как какую-то личную президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, и, таким образом, лишить легитимности оборонительную операцию, которую проводит РФ", — пояснил журналист "Украине.ру".

По словам Сальгадо, на Западе необходимо расширять информационное поле, в котором общественности честно рассказывали о происходящем в Донбассе и цели российской спецоперации в целом.