Западные СМИ пытаются "скормить" общественности новости про спецоперацию на Украине под "соусом" жертвенности Киева, опуская правдивые факты, заявил аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо.
Как подчеркнул военкор, при этом в иностранной прессе, к примеру, не публиковались статьи о биолабораториях, обстрелах и прочих доказанных фактах, которые выставили бы Киев в неприятном свете.
"Они пытаются изобразить российскую спецоперацию как какую-то личную президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, и, таким образом, лишить легитимности оборонительную операцию, которую проводит РФ", — пояснил журналист "Украине.ру".
По словам Сальгадо, на Западе необходимо расширять информационное поле, в котором общественности честно рассказывали о происходящем в Донбассе и цели российской спецоперации в целом.
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