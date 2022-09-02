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Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в спецоперации на Украине

Силовые структуры

Модернизированная версия российского ударного вертолёта Ка-52М была испытана в боевых действиях в СВО на Украине. Испытания боевой машины признаны успешными.

Модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали в спецоперации на Украине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ВПК.

Минобороны России приняло решение в рамках госиспытаний модернизированного Ка-52М проверить его в условиях боёв, отправив в зону проведения военной специальной операции. Подробностей пока нет, но источник утверждает, что вертолёт на Украине показал себя очень достойно. По итогам испытаний был получен ряд рекомендаций, которые впоследствии способны улучшить Ка-52М.

"Было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолёт показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем", — цитирует информагентство источник.

О модернизации Ка-52 стало известно ещё в 2018 г. Тогда российское Минобороны поставило перед КБ задачу разработать новый вариант с учётом опыта применения машины в Сирии и предложений лётного и технического состава, участвовавшего в боях. Летом 2020 г. опытный экземпляр модернизированного Ка-52М совершил свой первый полёт, а лётные испытания начались в 2021 г.

В отличие от своего предшественника — Ка-52, модернизированная модель получила новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет, усиленное бронирование, РЛС с АФАР, мотор ВК-2500, новые авиашины повышенной износостойкости и новые лопасти. Также на вертолёт установили новый прицельно-навигационный комплекс.

Вооружение унифицировано с Ми-28НМ. Ка-52М имеет: управляемые противотанковые "Вихрь-М", дальнобойные ракеты "Гермес-А", легкую многоцелевую управляемую ракету ЛМУР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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