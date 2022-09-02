Ходарёнок: конфликт между Зеленским и Залужным завершится военным переворотом

Со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что развязка конфликта между лидером Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным близка, можно согласиться. И закончится это противостояние переворотом. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

По словам аналитика, Украина как матрёшка состоит из конфликтов, из которых самый крупный — военный. А есть ещё и шизофренический раскол между властью и ВСУшниками.

Конфликт между Зеленским и Залужным зреет как минимум с июня, когда президент отдал приказ атаковать остров Змеиный, а главком ВСУ был категорически против этого, также как и против наступления на Херсон, считает эксперт.

"На мой взгляд, конфликт между Залужным и Зеленским может завершиться примерно так: Залужного снимают с должности, а главком либо после этого, либо задолго до, устраивает военный переворот. Затем наступает двоевластие, что, как показывает история, тоже ненадолго", — написал Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Запад может пробовать разные сценарии, но у всех у них финал неизбежно будет один — тот, который озвучил Лукашенко, заключил обозреватель.