Foreign Affairs: весной РФ и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

На переговорах в апреле представители Москвы и Киева якобы согласовали предварительный вариант мирного урегулирования вооружённого конфликта.

Об этом сообщило американское издание Foreign Affairs.

В подтверждение слов авторы статьи Фиона Хилл и Анджела Стент ссылаются на слова "нескольких экс-высокопоставленных американских чиновников", с которым они беседовали на данную тему.

"В апреле 2022 года российские и украинские участники переговоров, по-видимому, предварительно согласовали черновик соглашения о временном урегулировании", — сообщается в статье.

Журнал отмечает, что в проекте соглашения якобы был прописан вывод ВС РФ на позиции 23 февраля. Киев ответной мерой брал на себя обязательство "не стремиться" к вступлению в НАТО, получая гарантии безопасности от "группы стран".

Авторы не называют факт, что впоследствии контакты были прерваны по инициативе киевской власти. Зато издание приводит июньские слова Сергея Лаврова о том, что такое соглашение уже не приемлемо для российской стороны.

Известный украинский блогер Анатолий Шарий, в своём комментарии статьи заметил: "Хм… Кто же внезапно вмешался?".