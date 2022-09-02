ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Херсоне, есть погибшие

Боевики Вооружённых сил Украины нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Херсоне.

Как информирует издание "Русская Весна", среди жильцов есть пострадавшие и даже погибшие.

Об очередном преступлении украинских националистов сообщили власти Херсонской области. Подробности варварского удара пока неизвестны.

"ВГА Херсонской области сообщают, что в результате сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ есть попадание по многоквартирному жилому дому. Среди жильцов есть убитые и раненые", — отметил в своём аккаунте мессенджера военный эксперт Борис Рожин.