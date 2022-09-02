Военнослужащие России из 200-й мотострелковой бригады в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой противника взяли в плен четверых украинских боевиков.
Отмечается, что перестрелка с ДРГ завязалась в населённом пункте Дементьевка Харьковской области.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российские войска взяли в плен троих украинских военных, которые обвиняются в попытке захвата Запорожской атомной электростанции.
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