Леонков: РСЗО "Торнадо-С" оснастят ракетами с баражирующими дронами РЭБ

Для РСЗО "Торнадо-С” сейчас разрабатывают ракеты с БПЛА радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает издание "Известия” со сылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Данные боеприпасы могут быть запущены на десятки километров, после чего одноразовые беспилотники на время заглушат средства коммуникации и радары потенциального врага уже непосредственно за линией фронта.

Беспилотники, запущенные с реактивной системы залпового огня, будут "одноразовыми”: после доставки по назначению они будут находиться там определенное количество времени. Использование относительно бюджетных дронов не подвергнет риску самолёты и вертолёты, оснащенные средствами РЭБ.

Комплексы РЭБ нужны в первую очередь для противодействия станциям контрбатарейной борьбы, сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

"Если такая станция обнаружена, мы должны прекратить её работу. Одновременно передать координаты системе залпового огня, чтобы она могла точно уничтожить объект ракетами”, — цитирует издание обозревателя.

Он отметил, что "Торнадо-С” в перспективе станет антибатарейной системой.