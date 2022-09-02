Войска противовоздушной обороны РФ за последние 24 часа сбили выпущенную Вооружёнными силами Украины ракету HARM, а также 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны.

Противорадиолокационная ракета была поражена в районе Новой Каховки (Херсонская область).

Также российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки.

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