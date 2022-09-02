Российские военные уничтожили украинский взвод РСЗО "Ольха"

Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха", восемь пунктов управления, а также 42 артиллерийских подразделения ВСУ, сообщает Минобороны.

Кроме того, за последние 24 часа российские военные уничтожили более 30 солдат армии Украины в Херсонской области.