Вооружённые силы РФ за минувшие сутки уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха", восемь пунктов управления, а также 42 артиллерийских подразделения ВСУ, сообщает Минобороны.
Кроме того, за последние 24 часа российские военные уничтожили более 30 солдат армии Украины в Херсонской области.
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