Швец о том, какие опасности грозят ВС РФ на юге Украины: Ждать ударов HIMARS

Аналитик Юрий Швец объяснил, с какими трудностями столкнётся российская армия в Мелитополе и Херсонской области.

Швец считает, что Вооружённым силам РФ необходимо создать в Мелитополе центр для снабжения херсонской группировки. Он объяснил, что артиллерии нужно большое количестве снарядов, а артиллеристские установки нуждаются в ремонте.

"Главная задача россиян — не дать ВСУ перекрыть движение логистических цепочек поставок с востока на запад, в сторону Херсона. И главным центром тут становится Мелитополь. По данным американцев, РФ пытается построить там пять баз. То есть это должно стать крупным логистическим центром, через который пойдёт основное снабжение херсонской группировки", — отметил эксперт.

Аналитик предположил, что ВСУ будут выводить из строя российские базы.

"Вскоре стоит ждать ударов HIMARS в районе Мелитополя", — сказал Швец.

Ранее советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ разрушает логистику противника, атакует склады ВС РФ с топливом и боеприпасами.