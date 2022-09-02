Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ананских о "потолке цен" на газ РФ: "Не хотят покупать, пусть не делают этого"
Генерал ВСУ Кривонос: Украина уже потеряла "сотни тысяч убитыми"
Учителя Херсона получали угрозы от украинской стороны до начала учебного года
Число получивших ранения жителей Петровского района Донецка выросло до пяти
Владимир Леонтьев: в Новой Каховке от удара ВСУ загорелись два дома
Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал истерику и панику в Польше
Рябков: Россия ответит на решение ЕС о визовом режиме для россиян
Суд запретил садиться за руль водителю мусоровоза, сбившего двух девочек
Страны "Большой семёрки" согласились ввести "ценовой потолок" на нефть России

Швец о том, какие опасности грозят ВС РФ на юге Украины: Ждать ударов HIMARS

Силовые структуры

Аналитик Юрий Швец объяснил, с какими трудностями столкнётся российская армия в Мелитополе и Херсонской области. 

Швец о том, какие опасности грозят ВС РФ на юге Украины: Ждать ударов HIMARS

Швец считает, что Вооружённым силам РФ необходимо создать в Мелитополе центр для снабжения херсонской группировки. Он объяснил, что артиллерии нужно большое количестве снарядов, а артиллеристские установки нуждаются в ремонте.

"Главная задача россиян — не дать ВСУ перекрыть движение логистических цепочек поставок с востока на запад, в сторону Херсона. И главным центром тут становится Мелитополь. По данным американцев, РФ пытается построить там пять баз. То есть это должно стать крупным логистическим центром, через который пойдёт основное снабжение херсонской группировки", — отметил эксперт.

Аналитик предположил, что ВСУ будут выводить из строя российские базы.

"Вскоре стоит ждать ударов HIMARS в районе Мелитополя", — сказал Швец.

Ранее советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ разрушает логистику противника, атакует склады ВС РФ с топливом и боеприпасами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"

Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.

Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Мир. Новости мира
Перенджиев: Россия ударит по Вашингтону и Лондону при появлении НАТО на Украине
Силовые структуры
Киев впервые косвенно признал провал контрнаступления и объявил день траура
Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Любовь Степушова Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины Любовь Степушова Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Польше грозит катастрофа из-за экономической войны с Россией
Силовые структуры
Минобороны: две баржи с диверсантами потоплены около Запорожской АЭС
Business Insider: дизайн российского танка "Армата" удивил экспертов Запада
Силовые структуры
Business Insider: дизайн российского танка "Армата" удивил экспертов Запада
Последние материалы
Число получивших ранения жителей Петровского района Донецка выросло до пяти
Швец о том, какие опасности грозят ВС РФ на юге Украины: Ждать ударов HIMARS
Владимир Леонтьев: в Новой Каховке от удара ВСУ загорелись два дома
Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал истерику и панику в Польше
Рябков: Россия ответит на решение ЕС о визовом режиме для россиян
Суд запретил садиться за руль водителю мусоровоза, сбившего двух девочек
Страны "Большой семёрки" согласились ввести "ценовой потолок" на нефть России
Шульгинов: РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов
Путин обратился к жителям Калининграда, остановив кортеж: Губернатор не обижает?
День победы над милитаристской Японией: почему он нужен России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников