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Корректировщик армии Украины взорвал гранату во время ареста

Силовые структуры

Корректировщик Вооружённых сил Украины взорвал гранату во время ареста в центре города Токмак, который находится в Запорожской области под контролем российский армии.

"Во время ареста корректировщик использовал гранату. <…> К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал", — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Спецслужбы выясняют все обстоятельства случившегося,

Ранее в ходе спецоперации армия России вместе с силами ДНР и ЛНР заняла приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В этих регионах появились военно-гражданские администрации, а также началось вещание российского телевидения. Власти Запорожской и Херсонской областей планируют провести референдум о присоединении к России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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