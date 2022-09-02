Корректировщик армии Украины взорвал гранату во время ареста

Корректировщик Вооружённых сил Украины взорвал гранату во время ареста в центре города Токмак, который находится в Запорожской области под контролем российский армии.

"Во время ареста корректировщик использовал гранату. <…> К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал", — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Спецслужбы выясняют все обстоятельства случившегося,

Ранее в ходе спецоперации армия России вместе с силами ДНР и ЛНР заняла приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В этих регионах появились военно-гражданские администрации, а также началось вещание российского телевидения. Власти Запорожской и Херсонской областей планируют провести референдум о присоединении к России.