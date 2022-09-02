Заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр призвала граждан страны не ждать от Вооружённых сил Украины постоянных "побед".
Об этом сообщает телеканал "Украина 24".
"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот, а потом это всё такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", — заявила замминистра в прямом эфире.
Также Маляр призвала украинскую прессу и блогеров не публиковать данные о ходе боевых действий, кроме той, которую выкладывает непосредственно Министерство обороны Украины и иные силовые ведомства.
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