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Силовые структуры

Заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр призвала граждан страны не ждать от Вооружённых сил Украины постоянных "побед".

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот, а потом это всё такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", — заявила замминистра в прямом эфире.

Также Маляр призвала украинскую прессу и блогеров не публиковать данные о ходе боевых действий, кроме той, которую выкладывает непосредственно Министерство обороны Украины и иные силовые ведомства.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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