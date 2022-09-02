Заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр призвала граждан страны не ждать от Вооружённых сил Украины постоянных "побед".

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот, а потом это всё такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", — заявила замминистра в прямом эфире.