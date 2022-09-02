ВС РФ захватили бронетехнику НАТО при отступлении ВСУ на Херсонском направлении

Попытка контрнаступления на Херсонском направлении обернулась для ВСУ колоссальными потерями как в живой силе, так и боевой технике. При отступлении подразделения украинской армии оставили бронетехнику НАТО, так что арсенал российских войск пополнился новыми трофеями.

"Мои сослуживцы присылают свежие кадры с итогами украинского контрнаступления: трофейное натовское вооружение. Соединения моей родной 58-й армии крайне достойно задачу выполняют, ни пяди земли не отдали, ВСУшники бежали, оставив кучу техники", — цитирует "Русская весна" сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева.

Источник демонстрирует видеокадры с очередным военным трофеем: в распоряжение ВС РФ перешла БМП YPR-765, поставленная Нидерландами Украине.

Ранее сообщалось о позиционных боях в Харьковской области Украины.