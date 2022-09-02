Попытка контрнаступления на Херсонском направлении обернулась для ВСУ колоссальными потерями как в живой силе, так и боевой технике. При отступлении подразделения украинской армии оставили бронетехнику НАТО, так что арсенал российских войск пополнился новыми трофеями.
"Мои сослуживцы присылают свежие кадры с итогами украинского контрнаступления: трофейное натовское вооружение. Соединения моей родной 58-й армии крайне достойно задачу выполняют, ни пяди земли не отдали, ВСУшники бежали, оставив кучу техники", — цитирует "Русская весна" сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева.
Источник демонстрирует видеокадры с очередным военным трофеем: в распоряжение ВС РФ перешла БМП YPR-765, поставленная Нидерландами Украине.
Ранее сообщалось о позиционных боях в Харьковской области Украины.
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