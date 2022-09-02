ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск у Андреевки

Несмотря на большие потери при "контрнаступе" на Херсон, ВСУ всё ещё продолжают попытки атак, но уже не на всех направлениях.

Главные события происходят на Андреевском направлении.

Вечером 2 сентября националисты предпринимали попытки расширить зону контроля у Андреевки, несмотря на то, что армия России накрыла пункт 17-й танковой бригады и склады с военной техникой 46-й аэромобильной бригады.

По информации Telegram-канала Рыбарь, бандеровцы при поддержке бронетехники пробиваются в сторону дороги на Новую Каховку, по ним бьют российские ВКС и артиллеристы. Украинским формированиям удалось войти в Безыменное, однако там они были разбиты российской авиацией. По позициям ВСУ отработали бомбардировщики Су-34, скинув около двадцати ФАБ-500.

Также ВКС РФ отработали и по боевикам в районе Сухой Ставок — Костромка — Карломарксовское — Безыменное.