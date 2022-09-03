Ераносян: изношенные британские гаубицы ВСУ могут вызвать ядерную катастрофу

ВСУ продолжают нещадно эксплуатировать британские гаубицы М-777. Изношенные орудия могут привести к ядерной катастрофе, предположил военный эксперт Ераносян.

Переданные Пентагоном украинской армии гаубицы М-777 достаточно надёжное оружие, но они не предназначены для настолько интенсивного использования на поле боя, пояснил эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян.

По его словам, стволы орудий требуется охлаждать после десятка выстрелов, но у украинских боевиков на это попросту нет времени. Поэтому возникает опасность, что выпущенные националистами снаряды будут сильно отклоняться от цели.

"Они будут стрелять по Запорожской АЭС в одно место, чтобы шантажировать, а попадут совсем в другое", — предположил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Таким образом боеприпас может повредить в склад, где хранится отработанное топливо с АЭС, что приведёт к заражению значительной местности и станет новой ядерной катастрофой.

Ранее сообщалось, что обстрелы атомной станции с украинской территории усилились перед приездом на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.